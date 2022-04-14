صالحوا الجماهير| موسيماني للاعبي الأهلي : استغلوا الفرص أمام الرجاء

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبيه بضرورة إستغلال كافة الفرص التي ستتاح لهم أمام الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها العاشرة من مساء بعد غد بملعب السلام في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتحدث موسيماني مع لاعبيه في محاضرة عقدها معهم علي هامش التدريبات لمباراة الرجاء حيث أكد لهم ضرورة اللعب بمنتهي الجدية والتركيز لتقديم عرض يليق بقيمتهم الفنية وأسم ناديهم وحتي يكون بمثابة تصالح مع الجماهير الغاضبة لمستوي الفريق والخسارة أمام المصري البورسعيدي.

وأكد موسيماني أن البعض يحاول ذكر ان الرجاء ترك لاعبيه وغادر بعضهم للإحتراف وتراجع ادائه لكن الحقيقة غير ذلك خاصة أنه تطور كثيراً عما واجهه في السوبر الأفريقي وأندمجت العناصر التي تعاقدوا معها مؤخراً وباتت مهمة لديهم .

وقال أن الرجاء يملك خط دفاعي جيد للغاية ولديه لاعبي وسط ملعب يجيديون نقل الكرة والخروج بها للامام بجانب إجادة الكرات القطرية التي يتميزوا بها في المواجهات خارج ملعبهم ، ووجه موسيماني نداء الي جماهير ناديه بالحضور والتشجيع طوال المباراة والدعم اللاعبين في تلك المرحلة الصعبة .