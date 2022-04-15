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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر

https://www.elbalad.news/3935259
https://www.elbalad.news/3935259

أسباب عديدة وراء تساقط الشعر ففي حين أن الكثيرون يرجعون مشاكل تساقط الشعر إلى الإجهاد والوراثة ، إلا أن هناك عاملًا مفاجئًا آخر وهو النظام الغذائي إليك 4 أطعمة يجب تجنبها لنمو الشعر وفقا لموقع هيلث

1. السكر

 أظهرت الدراسات أن مقاومة الأنسولين ، التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة ، يمكن أن تجعلك تفقد الشعر أو تؤدي إلى الصلع عند الرجال والنساء على حدٍ سواء. والعامل الأول وراء مقاومة الأنسولين هو اتباع نظام غذائي غني بالسكر والنشويات والكربوهيدرات المكررة والتي يمكن أن تسبب   اختلالات هرمونية وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين 

2. الوجبات السريعة 


غالبًا ما تكون الأطعمة السريعة محملة بالدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة التي لا تسبب السمنة فقط وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع  مستويات هرمون التستوستيرون 
 

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3. بياض البيض النيء


البيض مفيد للشعر ولكن لا يجب تناوله نيئًا. يمكن أن يسبب بياض البيض النيء نقص البيوتين ، الفيتامين الذي يساعد في إنتاج الكيراتين ويعيق امتصاصه في الأمعاء ويسبب تساقط الشعر


4. السمك 


يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الزئبق إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ. المصدر الأكثر شيوعًا للتعرض للزئبق هو الأسماك حيث زاد تركيز مركبات الزئبق السامة في الأسماك  مثل سمك أبو سيف والماكريل وسمك القرش وبعض أنواع التونة غنية بالزئبق. 

تساقط الشعر الاجهاد الوراثة النظام الغذائي السكر الوجبات السريعة الأطعمة السريعة مرض السكري السمنة Food

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