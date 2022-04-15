الجزائر تحدد قيمة زكاة الفطر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، عن تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دينارا جزائريا.

ودعت الوزارة أئمة الجمهورية، بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن، من أجل الشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

وذكّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، والتي قدرتها هذه العام بـ"120 دج وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد.