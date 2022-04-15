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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السمسمية تتألق في الليلة الثالثة من ليالي رمضان بالدقهلية

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ليلتها الثالثة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، تضمنت الفعاليات فقرة متنوعة من المواهب في الشعر والغناء حيث قدمت منار عبد القوي قصيدة منطقي، وغنت مريم ابراهيم هاتوا الفوانيس يا ولاد، تلاها أمسية شعرية للشعراء شاركت فىها الشاعرة سمية عوده بقصائد "نظره ومدد، خذني معاك، في الغربة، والشاعر متولي زيادة بقصائد نبع الخير، اكيد أصحاب، مصر يعني الالتزام، صباح الخير على عيونك يا ست الكل"، والشاعر البيومي السمنودي بقصائد "ده قدري، يا معشوقة كل الدنيا، نهر يجري"، تخلل الحفل ورشة فنية للأطفال نفذها الفنان محمد فتحى ومعرض لكتب إصدارات الهيئة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية اغاني من التراث بدأت بعرض فني للتنورة للفنان احمد الغريب واغنية جماعية بسم الله سمينا، وتوالت الفقرات منها على هدير المدافع واحنا الصيادين للفنان محمود العاصي، والنبي دولتنا حربية اداء السيد البرمكي، مظاهر الدنيا مظاهر اداء طاهر رجب، وشفتوش اداء السيد منتصر وليل اه أداء عصام محمد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية إقليم شرق الدلتا الثقافي منار عبد القوي قصيدة منطقي

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