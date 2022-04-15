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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السعودية: إنهاء صلاة التهجد قبل الفجر وعدم الإطالة ورفع الصوت

الحرم المكي
الحرم المكي

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، توجيهين لفروع الوزارة بعموم مناطق المملكة تضمن الأول منها؛ بالتوكيد على أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان والانتهاء منها قبل آذان الفجر بوقت كافية بما لا يشق على المصلين.

 

فيما جاء التوجيه الثاني بالتأكيد على الأئمة بالالتزام بالهدي النبوي بالقنوت وأن يكون بخشوع وتذلل مشروعة من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه، مؤكدة أنها رصدت تجاوزات من عدد من الائمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.

 

كما دعت وزارة الشؤون الإسلامية، الأئمة على حث المصلين باستغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالاستزاده من فضائل الأعمال، وبذل القربات، وكثرت الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود، وأن يديم على هذه البلاد عزها ورقيها وتقدمها.

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