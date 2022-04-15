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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مدير فيراري بالفورمولا 1 "مندهش" من تصدر الحصان الجامح وقلق من السباقات القادمة

ماتيا بينوتو
ماتيا بينوتو

أعرب مدير فريق  فيراري ، "ماتيا بينوتو"، عن دهشته من تصدر فريقه لسباقين في جائزة البحرين الافتتاحية و جائزة أستراليا الكبرى بفضل شارل لوكلير وحصوله على "جراند سلام"، لكنه قال إن سيارة فيراري F1-75 لن تحصل على تحديثات جوهرية وترقيات في عطلة نهاية الأسبوع قبل انطلاق جائزة إيمولا التي تبدأ في 22 أبريل وتستمر حتى يوم 24.

 فيراري F1-75

وفقا لموقع “فورمولا 1” الرسمي، بالرغم من تفوق شارل لوكلير عن كل المتسابقين بفجوة نقاط كبيرة إلا أن الفوز في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي لم يكن إبحار في مياه سلسلة بل تخلله العديد من التحديات والمنافسة وخدمه الحظ بعد تعثر الفرق الأخرى بسبب مشاكل فنية في سياراتهم، حيث خرج مبكرا كارلوس ساينز الابن مبكرًا من حلبة ألبرت بارك، كما أن المنافسين من فريق ريد بل شهدوا أيضًا اضطرار ماكس فيرشتابن التوقف في وقت متأخر بسبب مشاكل في الموثوقية ، و في حين أن فوز لوكلير اللاحق بالجائزة الكبرى الأسترالية يعني أن فيراري سكوديريا هم المتصدرون حتى الآن في كلتا البطولتين - إلا أن ريد بل في المركز الثالث في بطولة الصانعين  و سيرجيو بيريز سائقهم في المركز الرابع بعد 3 سباقات بـ 30 نقطة.

 

أضاف "بينوتو": "نعم ، أنا مندهش بالتأكيد من النتيجة، بالفعل بذلنا كل الجهد وأعطينا الأولوية لموسم 2022 أعرف أن الفريق رائعا واستطعنا أن نحسن من الأداء بالمقارنة مع السنوات السابقة، وكنت آمل أن يكون لدي سيارة تنافسية مع بداية الموسم. وحتى وقت الاختبارات الشتوية ، كنا مدريكن أن لدينا سيارة تنافسية لكنني بالتأكيد لم أكن أتوقع أن تكون بمثل هذه القوة على المسار مع بدء السباق ؛ هذه سيارة فاقت توقعاتي، لكنني ما زلت أعتقد أن الفارق بيننا وبين منافسينا يمكن أن يصبح مع الوقت ضئيلا للغاية ، كما رأينا خلال الأسابيع الماضية، يجب أن نخوض معارك رائعة في السباقات المقبلة ".

ترتيب بطولة المصنعين 

فريق الحصان الجامح لن يعيش على أمجاده السابقة بل يسعى لتطوير نفسه خلال الفترة القادمة والقتال بكل قوة على الحلبة للفوز باللقب خلال موسم 2022، حيث يستعد للدخول في حرب تطوير تنافسية لترقية سياراتهم ومع ذلك ، أكد بينوتو من بأن F1-75 لن تحوز على ترقيات كبيرة قبل خوض معركة جائزة رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا .

واستطرد "ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة ومضغوطة لن نجلب تحديثات كبيرة لتشغيلها في تدريب يوم الجمعة لأنك تحتاج إلى تركيز في معركة التصفيات"، مشيرا إلى اعتماد "فيا" الاتحاد الدولي للسيارات صيغة السباقات القصيرة التي تقلص من وقت التجارب الحرة إلى ساعة واحدة.

واختتم حديثه بتأكيده على التحديثات لكن في وقت لاحق من سباقات الموسم.

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