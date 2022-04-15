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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث زيادة ضخ مياه الشرب من محطات التحلية استعدادا للصيف

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه الشرب

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محطات تحلية مياه البحر بالرميلة  ،يرافقه العميد حاتم السبع السكرتير المساعد و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد منصور بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .

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وتفقد  محافظ مطروح محطتى الرميلة 1، 2 لتحلية مياه البحر  واستمع لشرح مهندسى التشغيل بالمحطة حول  منظومة التشغيل  وسحب المياه عبر المأخذ الرئيسي من البحر،  مرورا الى محطات الرفع  ، و محطات تشغيل الكهرباء  وكذلك  الخزانات  الرئيسية لمحطتى التحلية والتي يتم تحويلها إلى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8 لضخ المياه إلى  الشبكة الرئيسية بالمدينة.

واستمع المحافظ لمقترح   مد المأخذ الرئيسى إلى مسافة 300 متر داخل عمق البحر بدلا من 100 متر حاليا وكذلك  أعمال الصيانة الجارية لفلاتر المياه متعددة الطبقات الرملية ومعالجة الشوائب  الخاصة بمحطتي الرميلة 1،و2  ورفع كفاءتها وتطهيرها ، وكذلك العمل على انتظام استقرار التيار الكهربى فى إطار جهود رفع الطاقة الانتاجية بالمحطات إلى كامل طاقتها وتوفير مزيد من المياه خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف .

كما تفقد محافظ مطروح أعمال الإنشاء الحالية لمحطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3 تصل إلى 130 ألف م3 / يوم ، حيث يتم مد المأخذ الرئيسي إلى مياه البحر .

ووجه بالتنسيق ودراسة إمكانية ربط  مأخذ محطتى الرميلة 1،2 مع مأخذ الرميلة 4 وتوسعته لمزيد من كميات المياه وامكانية التناوب بينهما عبر المأخذ ، موجها بمراجعة تشغيل أغربة توزيع المياة بالقري وزيادة ساعات الضخ .

وشدد على أهمية متابعة الصيانة الدورية مع تقديم المحافظة للدعم اللازم وتذليل العقبات من أجل استقرار ضخ ووصول المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه الشرب 
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه الشرب 
محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه الشرب 
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