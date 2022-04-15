نوادي الأدب تحتفل بانتصارات أكتوبر بثقافة الدقهلية

برعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، عدد من الفاعليات الثقافية والفنية إحتفالا بشهر رمضان المبارك، حيث احتفل نادي الأدب ببيت ثقافة السنبلاوين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان تناول فيها البطل الروائى على حليمه عن تجربته في حرب أكتوبر وكيف تم تحطيم خط بارليف وإصابته في الحرب، مع مداخلة الشعراء وربط الماضي بالحاضر والدروس المستفادة من الحرب، واختتم بقصيدة "جه رمضان" للشاعر ممدوح عرابى وقصيدة "روايح زمان" للشاعر مصطفى الشرقاوي.

ونظم بيت ثقافة شربين محاضرة أدبية، حاضرها خالد مهنى بعنوان "يوسف إدريس وملفه القصصي"، أوضح خلالها أن يوسف إدريس كاتب مسرحى وقصصى مصري ولد سنة1927 فى فاقوس محافظة الشرقية وتوفى فى أغسطس 199‪1حصل على بكالوريوس الطب، أثرى الأدب العربى بالعديد من الأعمال والروايات طبعت أعماله الأدبية وتحول الكثير منها إلى أعمال مسرحية سينمائية شهيرة مثل النداهة، الحرام، العيب، حادثة شرف، العسكري الأسود، أرخص الليالى، بيت من لحم وأعمال أخرى عديدة

كما عقد نادي الأدب ببني عبيد أمسية شعرية في حب مصر احتفالا بنصر العاشر من رمضان بمركز شباب ميت سويد، تداول الشعراء قصائدهم منهم، هيثم متولي بقصيدة "نصر في نصرو الشهيد السادات"، منصور البغدادي "يا مصر يا أم الأوليا"، احمد سالم "ضدان"، أحمد الدسوقي "في حب مصر واللي بينا مش ورق"، رمضان المصيلحي "الشهيد، محمد عسكر جيش بلادي"، كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة دكرنس ندوة أدبية عن النقد، حاضرها أحمد حمدينو وعبد الرؤوف هيكل تناولا تعريف المعني الذاتي والعام في النقد وعرف الذاتي بأنه النقد الانطباعي الشخصي المبني على الثقافة الكبيرة للناقد وعرف النقد العام على أنه النقد المتصل بالنظريات النقدية والقائم عليها.

أعد نادي الأدب بقصر ثقافة نعمان عاشور ندوة أدبية تناول الشعراء خلالها إبداعاتهم الأدبية، ادار الندوة محمد سلام، بدأت بقصيدة ممدد يا سيدي قاسم، ثم قصيدة للشاعر محمد العدوى وهي "قلب غاب"، وقصائد قصيرة عن شهر رمضان وسرد القاصة مريم العجمي لقصتها السيده مريم، واختتمت بفقرة غنائية للمطرب محمد شريف، كما أقام نادي الأدب بقصر ثقافة منية النصر مقهى ثقافي للاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان شارك فيه الشاعر سمير عبد المنعم بقصيدة في حب مصر، والشاعرة دينا عثمان بقصيدة رسمنا علي القلب وجه الوطن والشاعر عمرو محمد بقصيدة الله يابلادنا الله

قدم بيت ثقافة طلخا أمسية شعرية شارك فيها الشعراء هاني السيد بقصيدة من تكون، عايدة صبري بقصيدة نسايم الجنه، والسيد الخياري قصيدة احلام مقهى رمضان احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، كما نفذ نادي أدب بيت ثقافة أجا ورشة أدبية بعنوان كيفية كتابة الرواية، أدار الندوة الشاعر موسى وحدالله، وتناولها القاص عبد الرحيم عبد الهادي موضحا الخطوات الأساسية عند كتابة الرواية وهي مراعاة أن تبدأ الرواية بالبنية التقليدية بداية ووسط ونهاية وتقديم الشخصيات والزمان والمكان والحدث، واختتمت بإلقاء قصائد شعرية للشعراء جمال السمطي قصيدة العفريت، إمام سراج قصيدة شهر الفضائل، درويش جبل قصيدة لا تلوموا الدهر، علاء التلبيس قصيدة إلى بلقيس، أبو مازن عبد الكافي قصيدة شهر الرحمة، سمير يوسف قصيدة عودة، محمد المتولي قصيدة خيمة رمضانية

نفذ قصر ثقافة ميت الفرماوي محاضرة بعنوان "الصيام وفوائده الروحية"، حاضرها السيد حجاب، تناول فيها فوائد الصيام أهمها الفوائد الروحية للصائم فتعلمه الصبر وضبط النفس والتقوى خاصة التقوى والتقرب إلى الله، إلى جانب ورشة فنية عمل زينة رمضان باستخدام الأوراق والصمغ وخيوط الصوف.