بعد رفع أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

حركت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية أمس الجمعة سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا لكل لتر مع تثبيت أسعار السولار.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة .

وجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022 .

اسعار البنزين الجديدة

وتطبق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، وجاءت اسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

اسعار البنزين الجديدة

سعر بنزين 80 بسعر ( 7.50) بعد أن كان 7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر ( 8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر ( 9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار ( 6.75 ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .