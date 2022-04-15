محمد صبحي: شعرت باليُتم الفني بعد رحيل الفنانة سعاد نصر

قال الفنان محمد صبحي؛ إنه شعر باليُتم الفني بعد رحيل الفنانة سعاد نصر ، معقباً: "كنت أشعر أن لديها إمكانيات مذهلة تدفعها للاستمرار لو كان أمد الله في عمرها".

وأضاف "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامي على قناة "الحدث اليوم": "سعاد نصر تلميذتي، فأنا من قدمت لها في المعهد ودربتها، وعندما تخرجت وأصبحت معيدا درّست لها، وشعرت أن سعاد نصر ضلع أساسي في أعمالي، فقد عملت معي في مسرحية انتهى الدرس يا غبي، الهمجي، رحلة المليون، هنا القاهرة، ومسلسل ونيس بأجزائه الخمسة".

وأوضح الفنان محمد صبحي، أنه يجب على الفنان أن يكون له ثقافة سمعية وإنسانية وأن يكون مهموم بقضايا وطنه ويكون لديه مخزون ثقافي يستفيد منه وإلا سيكون جاهل ، مشيرا إلى أن هناك فنانين يتاجرون بالثقافة عن طريقة حفظ الفنان مجموعة جمل من مواقع التواصل الاجتماعي فيظهر بصورة مثقف.