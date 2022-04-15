الهلال الأحمر: عمل نقاط إغاثة على حدود أوكرانيا لمساعدة المصريين

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر جمعية وطنية تعمل في إدارة الأزمات والكوارث ولها ذراع دولي، مؤكدا أن مساعدة المصريين في أوكرانيا كان جزءا من عمل الجمعية، وتم عمل نقاط إغاثة على حدود أوكرانيا.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تقديم مجموعة من الخدمات وتسهيل عبور المصريين بأوكرانيا إلى دور الجوار وتوفير الرعاية الصحية والإقامة وتذاكر الطيران، لافتا إلى أنه لا توجد إصابات بين المصريين.

وقدم الشكر للقيادة السياسية لتسهيل جميع إجراءات عمل فريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر كان له دور كبير في حرب أكتوبر المجيدة وامتد دوره قبل الدور وفي الحرب العالمية الثانية وحرب الاستنزاف فله دور في الإنسانية، ومن يخدم الهلال الأحمر المتطوعين والمتطوعات.