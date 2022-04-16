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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايان السيد في رامز موفي ستار.. اندهاش وفوبيا وصراخ وبكاء

مايان السيد برامز
مايان السيد برامز موفي ستار

وقعت الفنانة مايان السيد يوم الجمعة ضحية رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

 

اندهاش مايان السيد بعد رؤيتها فاندام

وقعت الفنانة مايان السيد، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

واندهشت الفنانة مايان السيد بعد رؤيتها لفاندام، وعبرت عن سعادتها لرؤيته.

 

صراخ وبكاء مايان السيد في مشهد الأكشن

قامت الفنانة مايان السيد ، بالصراخ والخوف والبكاء، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج “رامز موفي ستار”.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

 

 

فوبيا وصراخ من مايان السيد بعد مشاهدتها التمساح

ظلت الفنانة مايان السيد، تصرخ من الخوف؛ بعد مشاهدتها التمساح والثعبان، في برنامج “رامز موفي ستار”. 

 

حرام عليك..رد فعل مايان السيد بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار

قامت الفنانة مايان السيد ، بالصراخ والخوف بعد مشاهدتها التمساح والثعبان، في برنامج “رامز موفي ستار”، وبمجرد ما رأت رامز جلال رددت “حرام عليك”.
 

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

السعودية نجلاء بدر المملكة العربية السعودية رامز جلال برنامج

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