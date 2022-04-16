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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. البترول: زيادة البنزين كانت ستصل إلى 80 قرشا.. وارتفاع في أسعار العقارات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

عشان نوفر بنزين.. عمرو أديب يقدم حلولا تنفذها أمريكا وأوروبا
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أمرين مهمين فى موضوع أسعار البنزين، أمر له علاقة بالفرد، والاخر له علاقة بالدولة، معقبا: “اللي ليه علاقة بالفرد بطلت أقول خدوا بالكوا لأن الناس بتزعل واللي يقول حرام عليك احنا عايزين نركب العربية ونلف بيها.. لفوا”.


باسل شعيرة: أسعار العقارات ارتفعت بنحو 20% بداية من 2022
قال باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي، بغرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الفترة الماضية.


البترول عن زيادة أسعار البنزين: كانت ستصل إلى 80 قرشا للتر الواحد
أوضح المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أسباب زيادة سعر البنزين 25 قرشا، قائلا: إن لجنة التسعير هي لجنة مسجلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل تحديد أسعار المنتجات البترولية.

 

مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس يحرص خلال لقاءاته شرح الأوضاع المحلية والإقليمية
قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص خلال لقاءاته شرح الأوضاع المحلية والإقليمية.

 

التنمية المحلية: تحرك في سعر البنزين بفئاته المختلفة دون المساس بأسعار السولار
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار.

 

سماح أنور: شعبية محمد رمضان تتآكل بسبب تصرفاته ..وموافقة على التمثيل معه
أكدت الفنانة سماح أنور، أن محمد رمضان نجم كبير في مصر ويستنفذ من رصيده بما يفعله من تصرفات تضر شعبيته، قائلة: "محمد رمضان نجم كبير فى مصر وبيأخذ من رصيده بتصرفاته ودي قصة الشخصية وكل واحد مسئول عن قصته".

 

التموين: بيع أي مضبوطات في المجمعات الاستهلاكية
قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأجهزة الرقابية تكثف الحملات لضبط الأسواق ومواجهة حجب السلع وارتفاع الأسعار، مقدما الشكر للقضاء والنيابة على سرعة الاستجابة فيما يخص ضبطه.

 

الأعلى للشئون الإسلامية: قرار فتح مسجد الحسين أول أيام رمضان في محله
قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قرار فتح مسجد الحسين أول أيام رمضان كان في محله لأن جميع المصريين يرتبطون بمسجد الحسين ومساجد آل البيت.

 

بخط صغير.. أمير عيد يحسم الجدل لأول مرة حول سرقة أغنية إعلان حياة كريمة
حسم الفنان أمير عيد، الجدل لأول مرة حول سرقة أغنية إعلان حياة كريمة، قائلا: إنه يشكر من سمع أغنيته وأرسلت إليه إشادات، معقبا: “الموضوع أتحسم الأغنية مكتوب فيها أنها من لحن الفنان القدير سيد مكاوى.. بس يمكن الخط صغير محدش شافها”.

 

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية مرة أخرى
قال أشرف هلال رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البنزين يؤدى إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.
 

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