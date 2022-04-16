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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس والدوري القطري .. لوكا مودريتش يتلقى عرضين للرحيل عن ريال مدريد

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كشفت تقارير إعلامية مصير لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد التألق في ربع النهائي أمام فريق تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

 

أفادت التقارير أن الكرواتي  لوكا مودريتش نجم ⁧‫فريق ريال مدريد الإسباني تلقى عرضين من أجل الإنتقال إلى الدوري الإيطالي والخليجي.

 

ذكرت أن العروض التى تلقاها الكرواتي لوكا مودريتش جاءت من قبل نادي ⁧‫يوفنتوس الإيطالي وأحد الأندية التي تشارك في الدوري القطري من أجل الانتقال إلى أحدهما الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة موسمين.

 

كان فريق ريال مدريد الإسبانى خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم السقوط أمام نظيره تشيلسي، بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية من المواجهة النارية التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

 

وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما، وهذا الفوز كان الأول في التاريخ الذي يحققه ريال مدريد على تشيلسي في جميع المسابقات، ليكسر بذلك "الملكي" عقدة "البلوز" التي استمرت لخمس مباريات سابقة.
 

موعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

 

ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 - 2022، بعد تخطى فريق تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دور ربع نهائي المسابقة.
 

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد أحد يومى 26 أو 27 على ملعب "الاتحاد" فى ذهاب نصف النهائي، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكى أحد أيام 3 أو 4 مايو المقبل.

 

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.
 

يذكر أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حسم مباراة الذهاب بين بفوز صعب بنتيجة 1-0، سجله النجم البلجيكي كيفن دي بروين في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب الاتحاد ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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