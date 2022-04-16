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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

مذنب
مذنب

أكد تلسكوب هابل الفضائي التابع للإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) وجود أضخم مذنب جليدي في التاريخ بالقرب من النظام الشمسي، والذي لم يسبق لعلماء الفلك أن رأوا مثله من الجمل.

 

يبلغ قطر نواة المذنب حوالي 80 ميلاً، وهو أكبر من ولاية رود آيلاند الأمريكية وفقًا لوكالة ناسا الفضائية، والمثير أنه يقع في أقرب نقطة من الشمس.

 

تعد نواة المذنب أكبر بحوالي 50 مرة من نواة معظم المذنبات وتقدر كتلته بحوالي 500 تريليون طن، أي أكبر بمئة ألف مرة من كتلة مذنب نموذجي موجود بالقرب من الشمس.

يتحرك المذنب بهذه الطريقة بسرعة 22000 ميل في الساعة بالقرب من حافة النظام الشمسي، ومع ذلك يقول العلماء بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه.

 

ووفقًا للعلماء فلن يقترب المذنب أبدًا من الشمس بأكثر من مليار ميل (نفس المسافة حتى زحل)، ولن يستمر وجوده في هذه النقطة حتى عام 2031.

 

تم رصد المذنب لأول مرة في عام 2010، عندما كان على بعد 3 مليارات ميل من الشمس، وهو ما يقرب من متوسط ​​المسافة إلى نبتون.

 

وصفت وكالة ناسا المذنب بأن واحد من "كتل ليجو" جليدية، خلفها الانفجار العظيم، وقالت في بيان "لقد تم طردهم بشكل غير رسمي من النظام الشمسي في لعبة الكرة والدبابيس الجاذبية بين الكواكب الخارجية الضخمة".

 

ومنذ عام 2010، تمت دراسة هذا المذنب بشكل مكثف بواسطة التلسكوبات الأرضية والفضائية.

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