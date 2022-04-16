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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو زكي: اشتغلت نقاش وحداد وأنا عندي 12سنة علشان أجيب العلاج لأمي

عمرو زكي
عمرو زكي

قال عمرو زكي، لاعب كرة القدم السابق، إنه حتى الآن ليس مستوعبا اوفاة والده، قائلا: "عمري ما تمنيت لحد حاجة وحشة وبعد وفاة والدي تغيرت كثيرا وأصبحت هادئ جدا وتقربت من الله جدا".

وأضاف "عمرو زكي"، خلال حواره ببرنامج "سابع سما" المذاع عبر فضائية "النهار": أنا طوال عمري بحب الضحك.. وأنا قبل ما ألعب كورة عملت فى  6 أو 7 شغلانات وأنا عندي 12 سنة منها نقاش وحداد.. وكان والدي مسافر ووالدتي كانت مريضة.. وكنت بشتغل أنا واخويا علشان أجيب حق الحقنة بتاعتها" .

وتابع : "دخلت فى حالة إكتئاب فى فترة ما ولم أكن أخرج من المنزل.. ومفيش حاجة كسرتني ولكن الموقف الذي لم أكن أتوقعه بنت بداخلي شخصية أخري.. وبقالي سنة مخرجتش أسهر" .

وقال: "حسيت أني كبرت مرة واحدة وتقربت من الله جدا.. وكان معايا سيارتين مرة واحدة مبقاش معايا ولا سيارة" .

وأكمل عمرو زكي :" اشتغلت شغلانات كتير وانا صغير،، كل ده علشان اساعد اخويا في علاج والدتي، وعارف يعني ايه مسئولة وكلمة راجل". 

عمرو زكي كرة القدم سابع سما النهار اكتئاب

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