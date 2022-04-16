روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية جديدة في كييف وميكولايف بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مصنع للمدرعات في كييف، ومنشأة لصيانة معدات عسكرية في ميكولايف بأوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه تم “تدمير مصنع للمدرعات في كييف وورشات صيانة معدات عسكرية في ميكولايف بصواريخ بعيدة المدى”.

وأضاف البيان أن القوات الروسية في أوكرانيا دمرت 67 نقطة تجمع للجنود الأوكرانيين خلال ليلة أمس.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أعلنت في وقت سابق اليوم، الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوجانسك في الشرق، والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.