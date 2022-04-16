صيدلة الأزهر تنظم الدوري الرمضاني الأول للطالبات للتخفيف عنهن.. صور

نظمت كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الدورى الرمضانى الأول للطالبات، وذلك من منطلق التخفيف عن الطالبات بعد مرحلة كانت مفعمة بالمثابرة والتحصيل العلمى.

وأعلنت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات، أن الدورى شمل مسابقات معلومات عامة ومسابقات ترفيهية ورياضية وأنشطة متنوعة.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة في هذا الدوري، الذي امتلأ بلحظات كانت مليئة بالحب والنشاط فى وجوه الطالبات.

ونظمت الكلية للطالبات، عددا من المسابقات خلال هذا الدوري، منها الكتابة بالفم، واللعب بالبلالين، وألعاب رياضية خفيفية على الطالبات من شأنها بث البهجة والسعادة ورسمها على وجوههن.

عقد الدوري الرمضاني بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتورة أمانى الشريف، عميدة الكلية، والدكتورة سحر رمزى، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة مروة سرج، وكيل الكلية لشئون الطلاب، وإشراف كل من: الدكتورة شيماء عبد الجليل، مدير وحدة الجودة، والدكتورة حنان جابر.



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