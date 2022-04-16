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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تدعو الدارسين للعلوم الدينية والشرعية للالتحاق بمنح المعهد الفرنسي بمصر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

دعت جامعة الأزهر أبناءها الخريجين من الكليات الناطقة باللغة الفرنسية والدارسين للعلوم الدينية والشرعية للالتحاق بمنح المعهد الفرنسي بمصر "برنامج التميز - المنح الدراسية للمختصين في الدراسات الدينية لعام  2022"، لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوراه.

ويقدم المعهد الفرنسي بمصر دعوة مفتوحة لكل للمختصين في الدراسات الدينية والكوادر الدينية المستقبلية من الناطقين بالفرنسية الذين سيتقلدون مسئوليات داخل إحدى المؤسسات الدينية، وكذلك الطلاب الناطقون بالفرنسية الذين يجرون أبحاثهم في مجال الدراسات الإنسانية التي لها علاقة بالعلوم الدينية (التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة وما إلى ذلك).

وبيّن المعهد أن كل الأديان دون استثناء معنية بهذا البرنامج، وأن الأولوية للطلبات المقدمة من الطلاب الذين يدرسون حاليا بالخارج والذين لم يستفيدوا من أي منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية على الطلبات المقدمة من الطلاب المقيمين في فرنسا، كما يتم تشجيع الطلبات المقدمة من النساء بشكل خاص.

وأوضح المعهد الفرنسي بمصر أن هناك منحا طويلة (من 12 إلى 36 شهرا) وقصيرة (من 6 إلى 12 شهرا)، ويفضل مستويات الماجستير والدكتوراه، كما يمكن أن يؤخذ مستوى الليسانس في الاعتبار وفقا لجودة الملف المقدم، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 3 مايو 2022

جدير بالذكر أن كل المعلومات حول عمل الملف، والوثائق المطلوبة وطريقة تقديم الملف متاحة هنا على هذا الرابط: 
https://www.ifegypte.com/accueil/cooperation/cooperation-technique/bourses-et-appels-a-projets/?et%EF%80%ADfb=1&pageSpe%20ed=off/

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