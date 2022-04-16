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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية: 21 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بالمحافظات

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير التنمية في سوق العبور

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق فى جميع المحافظات وهناك استقراراً وتوافراً لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والدواجن والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.

 

واضاف الوزير خلال جولته بسوق العبور  أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت حوالي 21 ألف  لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض " أهلا رمضان " بأسعار مناسبة.
 

محافظ القاهرة ووزير التنمية يطالبان التجار بخفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين

وأكد "شعراوى" حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

 

وتابع أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة علي الرغم من حرص الحكومة علي عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر علي أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية ، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار  العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت الي 200 ٪؜  ، ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه لتجار سوق العبور : احنا جايين نحط ايدينا في ايديكم لإن دوركم مهم ونشكركم علي ما تقوموا به من السيطرة علي الأسعار والتخفيف علي المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن 

التنمية وزير التنمية المحلية السلع الغذائية الأرز والمكرونة المنافذ الأكثر احتياجا

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