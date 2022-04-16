إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بمطروح .. أسماء

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية مراسي وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق اسكندرية مطروح الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا باجمالى 7 أشخاص وهم

ياسر محمد عبد الله 35 سنة الإسكندرية كسر بالساعد الأيمن

شيماء السيد زين 12 سنة البحيرة كدمه بالظهر

السيدة السيد زين 18 سنة البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

رضا صلاح مختار 40 سنة البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

منال السيد زين 21 سنة البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

شيماء محمد اشرف 25 سنة البحيرة كدمات متفرقة بالجسم

ياسر فرغلى عبد الحافظ 45 سنة البحيرة اشتباه مابعد الارتجاج جرح بالقدم اليمنى.