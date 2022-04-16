نور النبوي يشارك متابعيه مشهد من مسلسل راجعين يا هوي

نشر الفنان نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر نور النبوي، في الصورة من مشهد من مسلسل “راجعين يا هوى”، مما نال إعجاب متابعيه.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى



تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، إلى شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

وخلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.