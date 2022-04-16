جنايات الفيوم تؤجل محاكمة "ريا وسكينة" لجلسة 22 مايو المقبل لسماع الطب الشرعى ..فيديو

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار محمد إيهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد السلام ومحمد الحلوانى، والمستشار أحمد سمير السيد، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية محمد عبد البصير، وصالح كيلانى، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية قتل الحاجة خضرة " الملقبة بأم طامية بائعة الزيدة من جيرانها "كريمة م أ" 54 عامًا"، ونجلها "حسين. م. ل" 28 عامًا"، وابنتها "م. ل" 20 عامًا " ربة منزل الذين اقدمواعلى قتلها لسرقة قرطها الذهبي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إلى جلسة 22 مايو المقبل لسماع أقوال الطب الشرعي.

كانت أجهزة الامن بالفيوم ، قد كشفت ملابسات البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة طامية من أحد الأشخاص باختفاء والدته (ربة منزل و مقيمة بإحدى قرى محافظة الفيوم)، عقب دخولها منزل سيدتين (ربة منزل – وابنتها "جيرانها") واتهمهما بأنهما وراء إختفائها.

بالفحص أمكن العثور على جثة المجنى عليها بقطعة أرض فضاء بذات الناحية وبها إصابات وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بها، وتبين صحة اتهام الشاكى، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة المنزل وابنتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما والتعدى عليها مما أدى لوفاتها والاستيلاء على قرطها الذهبى، وقامتا بنقل الجثة لمكان العثور باستخدام مركبة "توك توك" مستأجرة، وعقب ذلك توجها لبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى "باقى متحصلات بيع القرط الذهبى"، وصرفهما باقى المبلغ المالى لتسديد بعض ديونهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحيل المتهمين الى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .