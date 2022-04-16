برايتون يخطف فوزا قاتلا من توتنهام في الدوري الإنجليزي

خطف فريق برايتون فوزا قاتلا من مضيفه توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف برايتون والمباراة الوحيد عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

برايتون كان الأفضل خلال المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 51 %، وسدد 12 تسديدة، منهم 5 بين القائمين والعارضة.

في المقابل سدد فريق توتنهام 5 تصويبات خلال اللقاء، جميعهم خارج المرمى.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : بن دافيز - أريك داير - كريستيان روميرو.

خط الوسط : إيمرسون - بينتانكور - هوبيرج - ريجيلون.

خط الهجوم : كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين.

بتلك النتيجة تجمد رصيد فريق توتنهام عند 57 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 40 في المركز العاشر.