وفق دراسة.. حسام موافي: المتفائل أكثر عمرا من المتشائم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إنه التفاؤل قيمة مهمة في حياة الإنسان، مضيفا:" تم إجراء دراسة في امريكا وأظهرت النتائج أن المتفائل اكثر عمرا من المتشائم ".



وأضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما"، المذاع على قناة " صدى البلد "، : " لا يمكن أن يأتي التفاؤل إلا مع شخص شاكر وحامد لله سبحانه وتعالى ".



وتابع حسام موافي: " المتشائم غضبان دائما ويكون متشائم من حياته ومما يدور حوله في حياته ".

وأكمل حسام موافي: " المتفائل شاكر وحامد لله على ما أعطاه ولا يشغل باله بما سوف يحدث غدا ".

ولفت حسام موافي :" من بات آمنا معافى في بدنه وصحته، من يشكر الله متفائل دائما وهذا يؤثر ايجابيا على حياته "، مضيفا:" الإسلام لغى التشاؤم في حياة الفرد المسلم ".

