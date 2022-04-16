روشتة برلمانية لتقليل الطلب علي العملة الصعبة ..ونواب يؤكدون : تنمية الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ترفع إحتياطي النقد الأجنبي.. و خطوات جادة لخفض فاتورة الإستيراد

خاصة الذهب.. برلماني: استغلال الثروة المعدنية بشكل أمثل يدعم زيادة النقد الأجنبي

اقتصادية النواب: سياسة الحكومة في الاستيراد الرشيد للسلع تقلل الطلب على العملة الصعبة

برلماني: احتياطي النقد الأجنبي لدينا يضعنا بمنطقة الأمان.. ونسعى لخفض فاتورة الاستيراد

تسعي الحكومة بكل إمكاناتها في مواجهة التحديات والأزمات العالمية لا سيما بعد إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ولهذا وجدت خطوات جادة من جانبها لتأمين كافة إحتياجاتها من السلع والمنتجات بما يقلل فرص الإستيراد للضرورة القصوي من أجل توفير أكبر قدر من العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها بما يعزز من قوة الجنية المصري وينعكس بالإيجاب علي المنظومة الإقتصادية.

وفي هذا الصدد تواصل “صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان للحصول علي توصياتهم بشأن كيفية تقليل الطلب علي العملة الصعبة وآلية زيادة الإحتياطي من النقد الأجبني بما يضع الدولة في منطقة الأمان، ومن ناحية أخري نجد إشادة واسعة منهم بالخطوات التي بذلتها الدولة في هذا الشأن أهمها هو إتباع سياسة الإستيراد الرشيد و العمل علي تنمية الصادرات.

بداية، قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن هناك جهود واسعة من القيادة السياسية لتقليل الطلب علي العملة الصعبة " الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها وذلك من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الإقتصاد القومي.

و أكد " الصعيدي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تتبع سياسية حكيمة في الفترة الراهنة تعمل علي تقليل الطلب علي الدولار وذلك من خلال تطبيق سياسة الإستيراد الرشيد، معقبا " واضح دلوقتي انه تم تضييق مجال إستيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوي" مما يعمل علي خفض فاتورة الإستيراد وتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي.

و عن أهم الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولي فقط وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلي المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية فهي مورد هام للسياحة المصرية.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أصبح حاليا لا يتم إستيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن سعر الدولار الأمريكي في الأيام الحالية يشهد ثباتا ملحوظا مما يدل علي إستقرار الأوضاع، معقبا " مفيش أي زيادات طرأت جديدة، الفرق في قروش بسيطة بين أسعار شرائه وبيعه".

و أضاف " بدراوي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الدولة تعتمد علي آلية حرة في سعر الصرف وذلك وفقا لمعدل الطلب والعرض وهذا ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أي أن الهدف هو خلق مرونة بسعر الصرف من حيث الزيادة أو النقصان دون التقيد بمعايير أخري.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الصرف يعد نتاج للنشاط الإقتصادي الذي تقوم به الدولة جراء برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه من أجل تحسين أداء النظام الإقتصادي لها، فكلما ارتفع أداء هذه الأنشطة كلما تحسن سعر الصرف للعملة الوطنية لها.

وعن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي، ناشد عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل مشروع قانون " المثلث الذهبي" الذي قدمته الحكومة السابقة بسنة 2015 و يقضي ببدء أعمال إستخراج معدن الذهب في المناطق الواقعة بين القصير وشلاتين وسلاسل البحر الأحمر، معقبا " نشاط الذهب يضيف للموازنة 2 مليار جنيه ونحتاج لتعظيم إيراداته" وبشكل عام إستغلال موارد الثروة المعدنية التي تملكها الدولة في صحرائها.

فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن التغييرات الأخيرة لسعر الصرف للدولار الأمريكي كانت أحد التداعيات التي أفرزتها أزمة التضخم العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي العديد من الدول.

و أكد " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الحالي التي تملكه الدولة تدل علي أننا ما زلنا في خط الأمان ولا يوجد أي نوع من التخوفات لا سيما بعد تراجع القيمة بالأيام الماضية، معقبا " عشان توفر كل إحتياجاتك خلال فترة الحرب كان لازم يحصل ده ".

ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية حث المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة علي إستمرارية خطي الدولة في تقليل فاتورة الإستيراد من السلع والمنتجات، مشيرا إلي أن هذه العوامل تلعب دورا قويا في رفع الإحتياطي من العملة الصعبة.

واختتم البرلماني حديثه، قائلا : نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لكافة المتغيرات والمستجدات علي الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلي منطقة الأمان بشكل دائم.