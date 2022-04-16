المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لـ المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصـى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وقالت المملكة - في بيان اليوم /السبت/ - إن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية؛ من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة.

ودعا المغرب - التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذ الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأوضح البيان بأنه بتعليمات من الملك محمد السادس، جرى إبلاغ هذا الشجب والتنديد إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

