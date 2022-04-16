بعد نجاتها من حادث | رانيا ياسين لجمهورها : ربنا يخليكم ليا

قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين الشكر لجمهورها بعد تتبعهم حالتها الصحية عقب الحادث الذي تعرضت له في تصوير مسلسلها “انحراف” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "بشكر كل الناس كل اصحابي الي بجد و الفانز الجدعان الي بيحبوني ربنا يخليكم ليا و ربنا ما يحرمني من حبكم واهتمامكم وسؤالكم عليه بعد الحادثه الي حصلتلي في التصوير اول امبارح اللهم لك الحمد علي لطفك وكرمك 🙏🙏يارب اللهم لك الحمد علي محبتكم وحبكم و احترامكم🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹".

أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، ويصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.