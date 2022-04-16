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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتزحلقت بمهرجان الجونة..أشرف زكي: خضعت لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ

أِشرف زكي، نقيب المهن
أِشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

كشف أِشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوعه لـ عملية جراحية حرجة بالمخ عام 2021، قائلاً: "اتزحلقت في مهرجان الجونة ووقعت على دماغي، عملت وقتها أشعة وتحاليل وطلعت النتيجة وقتها سليمة".

وأَضاف أشرف زكي خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعدها بفترة كبيرة، أصبح يعاني من الصداع الشديد لمدة 10 أيام متواصلة، معقباً: "تواصلت مع الدكتور قالي شوف الجيوب الأنفية، أو النظر والكلام ده .. وكل ده كان سليم .. ف الدكتور قالي اعملي أشعة على المخ".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "روحت عملت تحاليل وأشعة عند مركز كبير .. فالدكتور اللي موجود في مركز الأشعة أول ما شاف التحاليل، قالي انت لازم تروح حالا للمستشفى لأنك مُعرض للموت في أي لحظة .. لأن طلع عندي نزيف في المخ".

وأكمل أشرف زكي قائلاً: "المشكلة اللي واجهتها إن هقولهم إزاي في البيت .. ولما روحت لاقيت روجينا ومايا بنتي، حاكيتلهم ولكن خففت الأمر عليهم وقولتلهم أنا لازم أروح المستشفى حالا .. ومجبناش سيرة لأي حد خالص .. يعني محدش كان عارف نهائي".

وأردف نقيب المهن التمثيلية، أنه تواصل فوراً مع الفنانة نهال عنبر، معقباً: "لأنها صديقتنا، وشاطرة في المجال الطبي تحديداً .. واقترحت عليا دكتور معين .. وروحتله المستشفى وخضعت للعملية الجراحية .. وكانت عملية خطيرة جداً .. ولكن مكنش فيه مجال إننا نحكي أو نهتم ان حد يعرف .. وفعلاً مكنش حد يعرف غير الأسرة ونهال عنبر فقط".

واستطرد أشرف زكي: "بس أنا كنت داخل العملية وكان عندي احساس كبير ان انا مش هطلع منها .. وبعت لـ أيمن عزب رسالة فيها مكان المقابر بتاعتي لأن محدش كان عارف العنوان بتاعها .. وأيمن استغرب أوي من الرسالة لأنه مكنش عارف في ايه".

وعقب نقيب المهن التمثيلية: “قولت للدكتور قبل ما أدخل .. اللي ربنا رايده أنا موافق عليه .. وانا خدت حظي من الدنيا وعيشت فيها بالطول والعرض.. وقضيتي بناتي معنديش أي قضية تاني .. وبناتي ليهم ربهم .. وفعلاً دخلت وأنا مستسلم جداً، وإيماني بربنا كان كبير .. والحمدلله عدت على خير وقعدت بعدها في عزلة لمدة طويلة بس الأمر بالنسبالي كان غصب عني لأند الدكتور كان حاططلي قيود شديدة وكنت ممنوع من حاجات كتيرة .. وماجدة أختي مكنتش تعرف لأنها كانت مسافرة ومرضتش أعرفها غير لما تيجي".

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عملية جراحية حرجة برنامج العرافة روجينا

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