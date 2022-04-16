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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر: زيادة دعوات الإفطار الجماعي للطلاب إلى 1500 وافد

الجامع الازهر
الجامع الازهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مبادرة «ألف دعوة إفطار» بالجامع الأزهر، التي تقوم على تنظيم إفطار جماعي للطلاب الوافدين في صحن الجامع الأزهر، كما حرص فضيلته على الإفطار مع الطلاب بالجامع، لبث رسائل البهجة والسرور بروحانيات هذا الشهر الفضيل مع الطلاب الوافدين.

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وصرح وكيل الأزهر بزيادة عدد دعوات الإفطار بداية من اليوم إلى 1500 دعوة، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من أبنائنا الوافدين في هذه المبادرة، وكذلك نظرًا لما شهدته المبادرة خلال الأيام الماضية من إقبال وتنظيم سلسل، وقد حرص وكيل الأزهر على الحضور والاستماع إلى الطلاب والطالبات والاطمئنان على وصول مختلِف الخدمات إليهم، وخدمة رحلتهم العلمية في الأزهر.
 
وقد تم فتح باب التسجيل في المبادرة للطلاب الوافدين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بحيث يكون التسجيل بشكل يومي، ويحصل كل طالب على رقم تسجيل ليجد وجبته جاهزة في مكان محدد وبشكل منظم في صحن الجامع الأزهر مع إخوانه من الطلاب الوافدين.
 
رابط التسجيل:
 https://service.azhar.eg/Services/eftar

محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف دعوات الإفطار وكيل الأزهر الطلاب الوافدين

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