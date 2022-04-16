الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

تصدر محكمة جنح العجوزة، غدا الأحد، حكمها على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

كما تصدر نفس الدائرة حكمها أيضا في اتهام مرتضى منصور، بسب وقذف محسن حافظ مستشار نادي الزمالك السابق.

وكانت البداية عندما أقام الخطيب، دعوى اتهم فيها مرتضى منصور، بالتطاول عليه بالسب والقذف، كما أقام محسن حافظ دعوى بذات المضمون، لتنظر أمام محكمة جنح العجوزة.

كان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، حصوله على حكم بالبراءة في إحدى القضايا المرفوعة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي كان يتهم فيها الأخير رئيس نادي الزمالك بالسب والقذف.

أصدر مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا قال فيه: أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا، ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين، وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق.