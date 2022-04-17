تعرف على أسعار الحج المتوقعة هذا العام .. فيديو

قال أسامه خيري عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ؛ إن أسعار الحج ليس لشركة السياحة أي دخل فيها والأسعار تصدر من وزارة السياحة ؛ بعد تقسيم رحلات الحج إلى 5نجوم و4نجوم و حج بري وحج إقتصادي ؛ والحج البري والإقتصادي هم أقل تكلفة .

أضاف أسامة خيري خلال لقائه في برنامج " مساحة حرة " على قناة الحدث اليوم ؛ أن الحج الإقتصادي هذا العام ستكون تكلفته 100 الف جنيه بدون التذكرة ؛ وهذا بسبب إرتفاع الريال السعودي فجأة .

أوضح عضو اللجنة العمومية لشركات السياحة ؛ أن كلما كان عدد أيام رحلة الحج قليل كلما ذادت التكلفة والعكس ؛ مضيفا أن حج القرعة الداخلية مدته تتراوح من 27 لشهر لذلك هي أقل سعر تذكرة في البرامج الخاصة بالحج .