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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السباعية للإنشاد الديني في معرض فيصل العاشر للكتاب

صدى البلد

في إطار النشاط الفني لمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي  في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل شاركت مساء السبت السباعية للإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .


كما شارك كورال ليالي الشمس التابع لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفي إطار النشاط الخاص بالطفل شاركت كاتبة الأطفال نجلاء علام بالحكي مع رحاب جمال الدين ومنى حسين ، كما شارك المركز القومي لثقافة الطفل بفقرة الأراجوز.


بالإضافة إلى الورش الفنية للأطفال ورشة أورجامي وورشة تيجان وورشة الفنون التشكيلية.

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قصور الثقافة الفنون التشكيلية المركز القومي لثقافة الطفل الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض فيصل العاشر للكتاب معرض فيصل رمضانا ثقافة ووعي

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