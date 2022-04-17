الأرصاد تحذر : منخفض خماسيني وارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ؛ إن فصل الربيع غالبا ما تكون الأجواء متقلبه فيه مع ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة .

أضاف شاهين في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن ؛أن غدا في فصل الربيع متوقع حدوث منخفضات صحراوية تتسبب في إرتفاع درجات الحرارة إلى 39 درجة مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة على جميع أنحاء الجمهورية .

أوضح مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ؛ أن بداية من يوم الأثنين ستتحسن الرؤية وستخفض درجات الحرارة حوالي 5 درجات عن يوم الأحد ؛ وننصح بعدم التعرض المباشر للأتربة .

أشار مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتداء الكمامة مهم جدا لمن هم خارج المنزل في فترات النهار مع عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أثناء الصيام .