عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

سفينة
سفينة

تعرضت سفينة نفط ضخمة للغرق في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية، مما نتج عنه تسرب أكثر من ألف طن من الوقود في البحر.

 

تجري الجهود المكثفة لمنع كارثة بيئية كبرى في البحر الأبيض المتوسط، خشية تسرب النفط بعد تعرض سفينة وقود ضخمة للغرق، حيث كانت في طريقها إلى مالطا قادمة من غينيا الاستوائية.

 

غرقت سفينة تحمل ألف طن من الوقود نتيجة لسوء الأحوال الجوية قبالة السواحل التونسية الليلة الماضية، مما ترتب عليه مخاوف من احتمال تسرب كميات هائلة من النفط إلى البحر المتوسط.

 

كانت الناقلة التجارية متجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا عندما تعرضت لأزمة بسبب سوء الأحوال الجوية أمس الجمعة.

 

وأكد مصدر أمني لرويترز أن القوات البحرية أنقذت جميع أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن السفينة زيلو.

 

كانت السفينة تنقل كمية كبيرة من الوقود عندما أرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من مدينة قابس.

 

لا يزال المتخصصون يحاولون تقييم الأضرار والتداعيات المحتملة حتى الآن لتجنب وقوع الكارثة.

 

وقالت وزارة البيئة بأن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.

 

وصرحت الوزارة في بيان أن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية وتقليل تداعياتها.

 

من غير الواضح مقدار الوقود الذي تسرب بالفعل إلى البحر وما إذا كان يمكن أن يؤثر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​في مناطق أبعد.

البحر المتوسط التونسية كارثة بيئية النفط القوات البحرية سوء الأحوال الجوية غينيا الاستوائية البحر الابيض المتوسط السواحل التونسية أحوال الجوية تسرب النفط غرق في البحر أخبار منوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

40 هدية وكعكة.. أقدم غوريلا في العالم تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بالمغرب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

لليوم الثالث على التوالي.. شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتخليه من المصلين

تعدل 360 صدقة.. فضل صلاة الضحى ولماذا سميت بالأوابين؟

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ