كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

تعرضت سفينة نفط ضخمة للغرق في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية، مما نتج عنه تسرب أكثر من ألف طن من الوقود في البحر.

تجري الجهود المكثفة لمنع كارثة بيئية كبرى في البحر الأبيض المتوسط، خشية تسرب النفط بعد تعرض سفينة وقود ضخمة للغرق، حيث كانت في طريقها إلى مالطا قادمة من غينيا الاستوائية.

غرقت سفينة تحمل ألف طن من الوقود نتيجة لسوء الأحوال الجوية قبالة السواحل التونسية الليلة الماضية، مما ترتب عليه مخاوف من احتمال تسرب كميات هائلة من النفط إلى البحر المتوسط.

كانت الناقلة التجارية متجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا عندما تعرضت لأزمة بسبب سوء الأحوال الجوية أمس الجمعة.

وأكد مصدر أمني لرويترز أن القوات البحرية أنقذت جميع أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن السفينة زيلو.

كانت السفينة تنقل كمية كبيرة من الوقود عندما أرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من مدينة قابس.

لا يزال المتخصصون يحاولون تقييم الأضرار والتداعيات المحتملة حتى الآن لتجنب وقوع الكارثة.

وقالت وزارة البيئة بأن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وصرحت الوزارة في بيان أن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية وتقليل تداعياتها.

من غير الواضح مقدار الوقود الذي تسرب بالفعل إلى البحر وما إذا كان يمكن أن يؤثر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​في مناطق أبعد.