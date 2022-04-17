شوبير يوجه التحية لـ جمهور الأهلي لمساندة الفريق بمباراته أمام الرجاء

وجّه الإعلامى أحمد شوبير ، التحية لـ جمهور النادى الاهلى ، على مساندته للفريق فى مباراة الرجاء التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير "ملعب أون تايم: "كل التحية لجمهور النادي الأهلي في مباراة الرجاء المساندة والظهور بهذا الشكل والتركيز على تشجيع الفريق فقط" .

وانتهت مباراة الأهلي والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز ينتظر الأهلي مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائى.