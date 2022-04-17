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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..أجواء خماسينية حارة ومغبرة اليوم وغدا

طقس الاردن
طقس الاردن

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فى الأردن لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة تدريجيا بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحيانا في بعض مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غد الاثنين، تحت تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

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