"صحة المنيا " إحلال وتطوير 3 مستشفيات بتكلفة 950 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار اعمال الاحلال والتجديد بمستشفيات مطاي وبني مزار المركزي بالإضافة إلى استمرار أعمال الاحلال والتجديد مستشفى العدوة و البدء فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبو قرقاص وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وانتهاء أعمال الإنشاءات فى وحدتين صحيتين وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة القطاع الصحي وفي إطار رفع كفاءة المنشآت الصحية.



وأوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمديرية استمرار اعمال الاحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 307.6 مليون جنية بنسبة تنفيذ بلغت 28% ومستشفى مطاي بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 21 % ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23 % وانتهاء اعمال انشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى الاستعداد للتسليم الابتدائى بالاضافة الى انتهاء اعمال الانشاء بالوحدة الصحية بقرية شيبه بنسبة التنفيذ 100% وجارى للتسليم الابتدائى وذلك خلال مارس الماضي.

بالاضافة الى الاستمرار في إنشاء وتجهيز والتطوير لبعض الوحدات الصحية حيث تم البدء فى تطوير مركز طبى دلجا والوحدة الصحية ببنى عبيد ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة بنسبة تنفيذ 12% بالإضافة الى انتهاء الهدم واعادة البناء الوحدة الصحية بمنشأة دعبس والوحدة الصحية بسفاى والوحدة الصحية بمنشأة النصر و وحدة شم البحرية وتم الاستلام الادارى وهدم واعادة بناء لوحدة الصفانية بنسبة تنفيذ 18% ووحدة الكرم بنسبة تنفيذ 27% وذلك ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة.

وأضافت انه جارى العمل فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى ابو قرقاص حيث تم استلام الارض لعمل مستشفى جديدة وتم عمل جسات لها وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.