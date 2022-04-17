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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملات طرق الأبواب تنطلق في قنا والأقصر للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

حملات الهجرة غير
حملات الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري" بعدد من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظتي قنا والأقصر، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 23 أبريل 2022.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويتابع نتائج تنفيذ المبادرة في المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تأكيدا على حرص القيادة السياسية على حماية أبنائنا من أخطار ناتجة عن هذه الظاهرة، من خلال عمليات التوعية المستمرة بهذه المخاطر، مع العمل على توفير الفرص البديلة الآمنة أمام شبابنا لتكون بديلا عن الهجرة غير الشرعية.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع عضوات المجلس، على التعاون مع وزارة الهجرة في تنفيد مبادرة "مراكب النجاة" من خلال حملات طرق الأبواب التي تقوم عليها عضوات المجلس بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية هذه الحملات التي تستطيع الوصول لمختلف الشرائح المستهدفة من المبادرة، والتحدث مع الأسر والأمهات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، عبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها باستمرار التعاون مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، موضحة أن توعية السيدات هامة جدا لمواجهة هذه القضية الخطيرة.

وشددت على دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه المرأة سواء كانت الأم أو الأخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل.

وقال وائل فراج، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن وزارة الهجرة تنفذ برنامج التثقيف والتوعية لرائدات المجلس القومي للمرأة بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب التي سينفذها المجلس القومي للمرأة في المحافظتين بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.

وأضاف فراج أن البرامج يأتي في إطار استكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 "مصر تنطلق" في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - الهدف الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، البرنامج الرئيسي الأول "الاستقرار الأمني"، البرنامج الفرعي العاشر مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، أنه تمهيداً لإطلاق حملة طرق الأبواب، ينظم المجلس دورات تدريبية لـ100 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

يذكر أن رسائل الحملة تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.

وزيرة الهجرة مراكب النجاة القومى للمرأة الهجرة غير الشرعية

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