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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل الحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. وصول محمود عزت إلى محكمة طرة

الإرهابي محمود عزت
الإرهابي محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان

وصل منذ قليل، القيادي الإخواني السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، إلي مقر مجمع محاكم طرة، استعدادا للنطق بالحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "لإقتحام الحدود الشرقية".

وتنطق الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحكمها على المتهم السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وعضو النيابة محمد حسين خليل، بحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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