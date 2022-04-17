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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البطاطس

سلطة البطاطس
سلطة البطاطس

سلطة البطاطس من السلطات الغير تقليدية و اللذيذة التي لايعرفها الكثير من الأشخاص، تتمتع هذه السلطة بأحتوائه على مجموعة من المكونات الشهية و المفضلة لدي العديد.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  سلطة البطاطس في المنزل.


مقادير سلطة البطاطس


بطاطس  مكعبات مسلوقة

ذرة  مسلوقة

خيار مخلل  مكعبات

بصل أحمر  مكعبات

 

-للدريسنج

زبادي

 مايونيز 

مستردة 

عصير ليمون

 زيت زيتون 

ملح

 فلفل أسود 

1 ملعقة صغيرة سكر 


طريقة تحضير سلطة البطاطس


للدريسنج

- يمكن إضافة السكر

- تضاف البطاطس والخيار المخلل والبصل المفروم والذرة ويقلب كل الخليط

- تغرف وتقدم

 

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