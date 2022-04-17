خبير: إعداد المعلمين الجدد على أساليب التعامل الفعال وإمدادهم بأسرار التدريس ضرورة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين والتناقص الشديد بها خاصة وأن هناك حوالي 50 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويا.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق هذه المسابقة؛ لسد الفجوة الكبيرة في التعليم، وخاصة في المراحل الإبتدائية، والغالبية من المعلمين تتخطى أعمارهم الـ٥٠ عاما، خاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن العجز يتفاقم سنويا بما يتراوح ما بين 25 ألفا إلى ٣٠ ألف معلم، نظرا لإحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، وزيادة عدد الطلاب.

وشدد الدكتور حسن شحاتة، علي أن أهم شروط المتقدم لمسابقة المعلمين، أن يكون متخصصا في المادة العلمية، ويفضل أنه يكون مارس مهنة التعليم من قبل، أو لديه بعض خبرات جيدة التعليمية والثقافية، ويعود هذا لأن المرحلة الابتدائية من أخطر وأهم مراحل التعليم".

وطالب الخبير التربوي، بضرورة إعداد المعلمين الجدد، علي أساليب التعامل الفعال مع المتعلمين، وإمداد المعلم بأسرار التدريس وأصوله، وتمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية وذلك من خلال تزويده بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس وتعريفه بالأهداف التربوية العامة، والأهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وبالتخصص الذي يختاره وتزويده بالوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وبأسس ومبادئ التعلم.

وتابع "شحاتة": "يتم تعيين هؤلاء المعلمين الذين يتم اختيارهم بحوافز مالية جيدة، تفوق زملائهم في المدارس الخاصة، ويأتي هذا التوجه من الحكومة لمساندة التعليم الإبتدائي في مصر، ويكون مرحلة أساس للطفل أمام باقي مراحل التعليم".

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن دور المعلم الإيجابي فى دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، فى ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

وأضاف الخبير التربوي، أن الدولة مهتمة بتحسين أوضاع المعلمين بوجه عام وكانت البداية بمعلمي المدارس الحكومية والأزهر وهي خطوة جيدة وإن كان بعض المعلمين يؤكدون أنها غير كافية وبالفعل هي غير كافية لكنها خطوة جيدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق استكمال الاستعدادات النهائية للإعلان عن ضوابط تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بإجمالي 150 ألف معلم لمدة 5 سنوات، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصرت الوزارة نسب العجز بجميع المدارس، وفي كل مرحلة تعليمية، وفى كل مادة، وستكون الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية.

كما أنه يتم التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتكون التعيينات مؤمَّنة بالكامل وبدون مجاملة أو ضغط أو واسطة.

وسيكون توزيع المعلمين على المحافظات وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها، ويتم ربط التقدم في المسابقة بمحل السكن الموجود في بطاقة الرقم القومي للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر في المدرسة التي يتم التعيين عليها دون نقل.