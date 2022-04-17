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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية:توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية و20 ألف كيلو لحوم على المستحقين

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

من جانبه، أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وفي إطار التعاون مع محافظة الشرقية، تم تكثيف نشاط الجمعية لسرعة الانتهاء من توزيع  10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف كيلو لحوم خلال شهر رمضان المبارك علي 20 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

أورمان الشرقية:نستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة و20 ألف كيلو لحوم على المستحقين

وأكد مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن الجمعية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من الغذاء. 

ولفت إلى أن التوزيع يتم وفق قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر الأكثر احتياجاً، والتي تضم الأرامل والمرضى والأيتام وذوي الهمم  بهدف تخفيف العبء على كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

الأورمان الشرقية محافظ الشرقية مساعدات قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية محافظة الشرقية التضامن

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