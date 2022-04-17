رفض حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي بالنقض، يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

وحملت الدعوى رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي في دعواه، إن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا ضد هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسيه وثبوت تعاطي أحد اللاعبين "الحشيش" وحل اتحاد الكرة روسية وفق الدعوى.