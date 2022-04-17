محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 48 مشروعا بقرى حياة كريمة.. صور

اطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية في المشروعات التي تشهدها 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، ونسب التنفيذ وما سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، والمشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي 2022م.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية، ومدير فرع الأبنية التعليمية، ومدير منطقة بريد كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من 48 مشروعاً من مشروعات حياة كريمة، والبدء في 295 مشروعاً ما بين مشروعات صرف صحي، ومدارس، وتحسين حالة المياه، وإنشاء وحدات صحية، ومرافق إسعاف، وإنشاء مراكز شباب، ومجمعات خدمية، وإنشاء كباري جديدة.

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