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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع برنامج الشباب والرياضة فى رمضان

تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة خلال شهر رمضان فى مطروح

خطة الشباب والرياضة
خطة الشباب والرياضة في مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار  تنفيذ برنامج المحافظة الثقافي والترفيهي والرياضي والديني المتكامل  لشغل أوقات الفراغ  لدى الشباب والأطفال  خلال شهر رمضان الكريم  بمشاركة  كافة الجهات المعنية  من مديريات الشباب والرياضة  والثقافة والأوقاف  ومكتبة مصر العامة بمطروح.

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تابع محافظ مطروح خطة  مديرية الشباب والرياضة  خلال النصف الثانى  من شهر رمضان والتي تشمل تنظيم  العديد من الفعاليات والندوات والامسيات  الثقافية والدينية وكذلك مسابقات فى حفظ  تلاوة القران الكريم والانشاد الدينى ومسابقات بحثية عن فضائل الشهر الكريم وأخرى فى الشعر والزجل  بجانب تنظيم دورات حرفية فى مجال الهاند ميد ومشروعات خدمة عامة عن تمشيط ونظافة الشواطئ ورش وتعقيم الاشجار المثمرة ومشاركة الجوالة للعيادات الطبية ومساعدتهم وذلك بجانب تنظيم الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة ونهائيات الدورة الرياضية ألف بنت ألف حلم ودورة وخماسيات كرة القدم للجان الرياضية.

كما تنظم مديرية الثقافة بمطروح  ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح  والتي تستمر لمدة عشرة أيام متواصلة بالنادي الاجتماعي يوميا فى التاسعة مساء  تضم  عرض لفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية  وتابلوهات الجيه- الكف- الفرح- السوق  وأمسيات شعرية لشعراء نوادي الادب -- بالإضافة إلي ورش فنية  لزينة رمضان و انشاد دينى.


ونظمت مكتبة مصر العامة وفى هذا السياق فعاليات  (ورشة الطفل المسلم )   ضمت مسرح عرائس سلوكي وآداب الصيام والفطار والسحور  وتعريف الاطفال عن أهمية الصلاة وتعليمها .
وفقرة اعرف نبيك ونبذة مبسطة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقرة سين و جيم وفيها  حول أسئلة دينية تناسب جميع الأعمار مع  تكريم خاص للأطفال حفظة القرآن.

وتوزيع ومفاجأة الورشة (برطمان الطاعات ) هدية لكل طفل ودى لعبة تسلي طفلك بالصيام وتشجعه على الإقبال على فعل الطاعات المختلفة بجانب تنفيذ العديد من الفعاليات علي مدار الشهر الكريم .

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