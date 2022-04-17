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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى الحصافة بشبين القناطر يشيعون جثمان الطفلة سجدة ..شاهد

تشييع جثمان الطفلة
تشييع جثمان الطفلة

شيع أهالى قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الطفلة سجدة حسام البالغة من العمر 3 سنوات والتى لقيت مصرعها غرقا برشاح القرية خلال اللهو مع نجل خالها وذلك بعد استخراجها  بعد مكوثها ثلاث أيام تحت الماء.
وخرج الجثمان من مسجد القرية الى مقابر الأسرة ليتم دفنها فيه وسط دموع واحزان جميع الأهالى الذين رددوا لها الدعوات بالرحمة والمغفرة وان يلهم الله والديها الصبر والسلوان. 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغاً بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية  الحصافة بدائرة المركز.
جرى اخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انها طفلة تدعى سجدة حسام، تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية. 
واشار عم المجنى عليها سجدة حسام انها ابنه شقيقه الوحيدة وانها لقيت مصرعها غرقا برشاح القرية خلال اللهو مع نجل خالها برشاح القرية المقابل لمنزلها لافتا إلى ان  الرشاح تسبب فى غرق العديد من الشباب مطالباً المسؤولين بضرورة وضع حاجز امام تلك الرشاح لوقف وقوع ضحايا اخرين فيه.

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شبين القناطر القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية محافظة القليوبية المباحث الجنائية الطفلة سجدة

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