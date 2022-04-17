تدريبات إضافية لـ"السعيد وأوباما ونيمار" في مران الزمالك

خضع الثلاثي عمر السعيد وسيد نيمار ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الفقرة على التعامل الصحيح مع الكرات العرضية واستغلالها إلى أهداف خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.