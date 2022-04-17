انطلاق منافسات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب بالدقهلية

انطلقت اليوم الأحد منافسات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب بالدقهلية النسخة التاسعة ٢٠٢٢م ، وكانت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب البرامون ، وفريق مركز شباب طماى الزهايرة واقيمت المباراة على أرض ملعب مركز شباب مدينة السنبلاوين وتميزت المباراة الأولى بالندية والقوة بين كلى الفريقين طوال المباراة ، حتى استطاع فريق مركز شباب البرامون أن يقتنص الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق مركز شباب طماى الزهايرة .

أما المباراة الثانية التى أقيمت اليوم ضمن دور الثمانية فكانت بين فريقي مركز شباب منشأة البدوى وفريق مركز شباب ميت على واقيمت المباراة على أرض ملعب مركز شباب شاوه ، وكانت مباراة اتسمت بالهدوء فى الشوط الأول منها ، أما الشوط الثاني شهد منافسة شرسة بين الفريقين ، وضاعت فرص كثيرة من مركز شباب ميت على إلا أن فريق مركز شباب منشأة البدوى استطاع أن يحقق انتصارا بهدف وحيد مقابل لاشيء لفريق مركز شباب ميت على .

يقوم بالإشراف على دورى مراكز الشباب بالدقهلية ، مراقبين من الإدارة العامة للشباب بالمديرية وهم رمضان صالح ، عصام رمضان ، على فتوح ، على حامد ، الحسن عبدالرؤوف ، صلاح نصر ، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية .

وأكد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تطبيق لائحة دوري مراكز الشباب كاملة ، والإلتزام بالتعليمات ، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، وتمنى لجميع الفرق المشاركه التوفيق ، كما أوضح أن حكام من الدرجة الأولى بمنطقة الدقهلية لكرة القدم يشاركون في التحكيم في دور الثمانية بالدوري .

ويعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى ٩ سنوات متتالية كما أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشاك فيه أكثر من ٢٥ ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية .

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