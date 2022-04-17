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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بواقع 40 ألف جنيه .. ارتفاع أسعار أوبل جراند لاند موديل 2022

تصل لـ 40 الف جنيه
تصل لـ 40 الف جنيه .. ارتفاع في اسعار اوبل جراند لاند

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بشركة اوبل التي تقدم داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات جراند لاند موديل 2022، وقدرت تلك الزيادة السعرية بنسبة تصل إلى 40 ألف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

 اوبل جراند لاند موديل 2022

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

 اوبل جراند لاند موديل 2022

وتضم السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 باقة من التجهيزات ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما.

 

وتتسع الحقيبة الخلفية للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 إلى 514 لتر، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4477 مم، وبعرض يبلغ 1856 مم، و 1609 مم للارتفاع، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED.

 اوبل جراند لاند موديل 2022

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

 

الفئة الأولى اوبل جراند لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 569.990 ألف جنيه بدلاً من 529.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 599.990 ألف جنيه بدلاً من 559.990 ألف جنيه.

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